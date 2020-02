“Pensé en que no podemos quedarnos cruzadas de brazos y que si ayudamos con una campaña, por más pequeñita que sea, colaboraremos con la causa. Un día estaba viendo en Facebook una de las historias de las muchachas que han muerto últimamente y me llegó hasta el alma. Quería hacer algo que estuviera a mi alcance y se me ocurrió la posibilidad de hacer las camisas”, añadió.