Vestido por completo con los colores rojinegros, don Manuel Solano Castro sentía una emoción indescriptible cuando llegó la hora de la verdad. Su rostro irradiaba felicidad.

Al medio tiempo del partido entre Alajuelense y Herediano, en el Fello Meza, este vecino de Pejibaye de Jiménez, en Cartago, debía entrar a la cancha y lo hizo en compañía de unos familiares.

La razón es que la Liga quería hacerle un homenaje, al ser probablemente el aficionado más longevo del club y festejarle su cumpleaños 105.

Alajuelense homenajeó a uno de sus aficionados más longevos

Para el 18 de junio de 1919, él tenía 15 meses. Ese fue el día en el que Francisco Rosich Bou, Luis Castaing Castro, Francisco Rímola Di Biasso, Bartolo Rosabal Segura, Jorge Oreamuno Calderón, Tito Livio Solera Castro y Jorge Luis Solera Oreamuno se reunieron en el Salón París, al costado oeste del Parque Central de Alajuela y allí tomaron la decisión trascendental de fundar a Liga Deportiva Alajuelense.

Aquel chiquito muy pronto se identificó con el club, sin imaginar que aquello se convertiría en un amor para toda la vida, que ya sobrepasa un siglo.

Don Manuel cumplió 105 años el pasado 15 de marzo y la Liga sigue siendo parte importante de su día a día.

Manuel Solano, el aficionado que tiene más de un siglo de ser seguidor de Alajuelense

Nació en Tucurrique de Jiménez, Cartago, el 15 de marzo de 1918. Se casó el 6 de diciembre de 1941, con Ana María Herrera Luna y juntos fundaron una familia de 17 hijos, 64 nietos, 69 bisnietos y 15 tataranietos, para un total de 165 descendientes.

William Solano es uno de sus nietos y él mencionó que su abuelo fue siempre muy trabajador, se dedicó a la agricultura, al comercio de productos en San José, al cultivo del abacá en Matina, a la producción de tapas de dulce en Tucurrique y los últimos años trabajó distribuyendo correspondencia para Correos de Costa Rica.

También fue jugador de fútbol: era un portero destacado en el cantón de Jiménez. Incluso, cuando vivía en Tucurrique, el equipo de Pejibaye le ofreció casa y trabajo con tal que se trasladara a vivir allá para que jugara con ellos.

Don Manuel es el abuelo de Miguel ‘Pejibaye’ Vargas, quien fue jugador de la Liga en los años 80′s, donde llegó a ser campeón nacional y campeón de Concacaf en 1986. Además, participó en la Copa Interamericana contra el River Plate de Argentina y también formó parte de la Selección Nacional.

Mientras la afición de Alajuelense le aplaudía, don Manuel Solano saludaba al liguismo en el Fello Meza. (Prensa Alajuelense)

Cuando entró a la cancha, don Manuel fue ovacionado por los aficionados rojinegros que poblaron las graderías del Fello Meza. Aunque fuera un poquito atrasado, también le cantaron cumpleaños.

El presidente del club, Joseph Joseph, le entregó la camisa del equipo masculino de Alajuelense, con el 105 en la espalda, en alusión a la edad del homenajeado.

El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, le entregó la camisa de la Liga a don Manuel Solano. (Prensa Alajuelense)

Mientras que el directivo Manfred Aymerich le dio un mensaje emotivo.

Don Manuel también demostró que está muy bien de reflejos. Le tiraron un balón y lo atrapó. Fue un instante en el que todos ahí sonrieron y disfrutaron del momento.

No es la primera vez que la Liga le rinde homenaje a este aficionado que no no se pierde ningún partido.

Antes de la pandemia fue a un entrenamiento en el estadio y compartió con los jugadores, quienes le dieron una camisa autografiada. También acudió a un partido con toda su numerosa familia.

Si hay misa no importa, él prefiere ver a la Liga y lo hace con la camisa puesta y con una bandera en la mano.

Para esta ocasión, don Manuel se enteró de que iba para el estadio desde días antes del partido entre Alajuelense y Herediano, que finalizó con un empate 1 a 1.

“La sensación que le pude notar era como de emoción, él estaba muy entusiasmado porque iba para el estadio y hasta me comentó que le iba a decir a ‘Pejibaye’ que le prestara unos tacos, porque él iba para el estadio”, relató William Solano, quien

Dos días después del homenaje, don Manuel Solano no suelta el balón que le regalaron en el partido entre Alajuelense y Herediano. (Cortesía)

es uno de los orgullosos nietos de don Manuel.

Contó que algo que le llamó la atención es que el domingo le regalaron una bola y parece un chiquito con juguete nuevo.

“Dicen mis tíos que en el viaje de regreso del estadio a la casa llevaba esa bola en los regazos. Nunca la soltó, ahí la tuvo siempre. Al día siguiente, en el desayuno, él tenía la bola ahí a la par. Ha pasado con ese balón”, citó.

”La cara de él es de felicidad, son momentos que estoy seguro que fueron inolvidables para él”, añadió William Solano.

