Quizás, no estudiar tanto al equipo que se va a enfrentar no sea lo mejor, porque si se detecta que la defensa es una de las debilidades del rival, eso permita pensar en algo diferente que inquiete, que haga daño, que obligue al contrario a no salir tanto, que sea el equipo al que no le llegue el balón arriba y que también dé resultados, pero ocurrió lo contrario.