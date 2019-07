Mientras que ella reseñó: “Muchas veces hay un sentimiento de frustración y enojo, de que por qué no se nos dan las cosas, por qué no salen las cosas y por qué simplemente no pasan las cosas y creo que también nos hemos apoyado en eso, que yo lo calmo a él, Daniel me calma a mí, o nos calmamos los dos juntos, pero sí compartimos mucho el sentimiento, hemos llorado juntos por la Liga, es una montaña rusa de sentimientos y los hemos compartido siempre”.