Además, dijo: “No soy chef, soy jugador de fútbol. Entonces, las críticas las podemos hacer otro día. Me gusta cocinar, es la verdad, no cocino todos los días, eso lo hace mi esposa. No me gusta cocinar para mí solo, entonces la comida diaria casi no la hago, solo platillos especiales, que todos puedan disfrutar, con amigos, con familia, con gente que me llega a visitar a mi casa”.