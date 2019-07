Valbuena también contó una anécdota peculiar: “Cuando llegué aquí con mis papás, vivíamos en Tibás, en Colima, y todos mis compañeros de escuela eran morados, pero yo no y ya con el tiempo nos mudamos a Atenas, pero desde siempre he sido hincha de Alajuelense; aunque vivíamos en Tibás, nunca me gustó Saprissa”.