Ferviente aficionada de Alajuelense nunca pasa desapercibida en el Morera Soto

Repetir jacket, usar la misma camisa, ponerse una blusa específica o el mismo vestido, sin olvidarse de los amuletos de la suerte. Las cábalas juegan en la gran final. Si no, que lo diga Mercedes Reyes, aunque en realidad, lo de ella es más que un ritual.

Puede ser que no la identifique por su nombre, pero sí por la descripción.

Si usted suele ir a los partidos de los equipos masculino y femenino de Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, lo más probable es que haya visto a una señora que siempre está ahí, en las gradas, con un vestido alusivo al club.

Los accesorios no pueden faltar: los aretes, el collar, la pulsera, el bolso y el reloj son alusivos a Liga Deportiva Alajuelense.

“Tengo de todo de la Liga, hasta lo más íntimo también”, manifestó Mercedes Reyes entre risas.

El pequeño detalle es que le gusta verse impecable, así que ella misma se confecciona su vestimenta.

“Yo me hago los vestidos, porque una vez le encargué uno a una señora, me lo hizo todo feo, no me gustó y ahora mejor me los hago yo misma. El jueves pasado me hice otro vestido. Hay uno de fondo rojo con el escudo de la Liga, tengo uno blanco con negro, que me lo hice junto a tres vestidos más.

”Ahí tengo otras telas y me haré uno de rayitas para el cumpleaños de la Liga que es el 18 de junio. El que me pondré para la gran final es de fondo negro y tiene el escudo de la Liga”, explicó.

Este es uno de los collares favoritos de Mercedes Reyes. (Mayela López)

Apenas ve una tela que le sirva, de inmediato la compra y empieza la misión de confección y costura.

“Mi casa está pintada rojo con negro. Las barandas son así. De verdad que tengo muchísimas cosas de la Liga, porque es el equipo que amo, es lo más grande que existe para mí”.

Esta fotografía de Mercedes Reyes data de 2016. (Rafael Murillo Rodriguez)

Su pasión por la institución rojinegra empezó desde hace años. Fue en 1989 cuando ella emprendió el viaje desde Los Chiles hasta el centro de Alajuela. Tomó esa decisión para trabajar en una casa, cuando tenía 17 años.

“A partir de eso, ahí nació mi alegría. Los señores de esa casa eran muy liguistas. Entonces, un día dije que iba a ir al estadio, para ver cómo era. De ahí para acá la Liga y mis hijos son mis ojos”, relató.

Ella siempre está presente en el Día del Liguismo. (Mayela López)

“Liga Deportiva Alajuelense es mi alegría, no tengo otra diversión más que eso, que disfrutar el poder ver a la Liga jugar, eso me hace feliz. Tengo varias mantas que he hecho. En la última escribí: ‘Mi Liga, eres grande, sí se puede. Mi corazón te ama’”.

Mercedes Reyes está convencida de que el equipo de sus amores superará la batalla final.

“Me siento muy confiada en Dios y en ellos de que lo vamos a lograr. Lo que me preocupa mucho es que a veces que nos cometen penal y los árbitros no nos lo pitan, o los chiquillos van y les hacen una consulta y les sacan una amarilla; mientras que con otros son permisivos y se dan cosas que no deben ser. Se vio en la última serie, por ejemplo”.

La pulsera no puede faltar. (Mayela López)

Algo que ella le nota distinto a esta versión rojinegra a cargo de Andrés Carevic es que el equipo tiene capacidad de reacción, que no se cae y sabe resolver.

“En estas instancias finales no nos han sancionado varios penales, pero vea, hemos hecho goles. Y espero que el equipo siga con esa confianza del trabajo que ha venido haciendo. Usted no se imagina cómo yo amo a la Liga”.

El reloj de Mercedes Reyes también tiene que ser de la Liga. (Mayela López)

Reyes es vecina de San Francisco de Heredia y está ahí, en las buenas y en las malas.

“Yo antes me ponía muy triste, lloraba y todo, pero ahora es distinto. Mi hijo y yo somos socios, entonces vamos a todos los partidos y yo veo que ellos la luchan, pero como le digo, hay muchos contrarios y en cualquier faltita, ya se termina la jugada. Me siento muy optimista para esta gran final. Tengo muchas esperanzas”.

Ella va a los partidos del equipo masculino y del equipo femenino de Alajuelense. (Rafael Murillo Rodriguez)

Ella refleja el sentir de muchos liguistas, que pese a todo, siempre han estado ahí.

Alajuelense recibirá a Saprissa este jueves 25 de mayo, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El partido de vuelta será tres días después, a las 6 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa. Ahí se conocerá en definitiva cuál de los dos equipos se dejará la corona del Clausura 2023.

