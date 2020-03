Por su parte, Shirley indicó: “Agradecerle a la institución de verdad porque me abrieron las puertas y porque me hicieron prácticamente cumplir uno de mis sueños que era jugar en el Alejandro, no esperaba campeonizar en el Alejandro, se hizo historia con la cantidad de gente que llegó a apoyarnos en esa final y ahora la verdad que estoy muy feliz de haber estado ahí”.