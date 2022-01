Comitiva del Poder Judicial llegó al CAR con una sorpresa para el equipo femenino de Alajuelense

Con la camisa de Alajuelense puesta, Sara Castillo explicó a las jugadoras de la Liga la temática de la agenda de la Conamaj, sobre la equidad de género. (Conamaj)

El equipo de fútbol femenino de Alajuelense tuvo un día muy especial. Las leonas cerraron su preparación para recibir este domingo a Suva Sports previo al partido que marcará su esperado reencuentro con la afición en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Se entrenaron a primera hora, como siempre, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

Tras la práctica, las pupilas de Wílmer López recibieron la visita de una comitiva del Poder Judicial, integrada por magistrados, jueces y empleados administrativos que son seguidores de Alajuelense y que primero fueron atendidos personalmente por el vicepresidente del club, Joseph Joseph.

La representación llegó al CAR muy temprano para darle un reconocimiento a ese equipo de fútbol femenino, por haberlo ganado todo en la temporada anterior y por contribuir a la lucha diaria de las mujeres de contar con igualdad.

Según la directora de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia (Conamaj), Sara Castillo, la visita de esta representación tenía como fin reconocer la labor y el liderazgo femenino y que para ellos fue muy importante entregarle a cada jugadora e integrante del cuerpo técnico la Agenda Conamaj 2022, que es un libro que el Poder Judicial produce desde hace 22 años, con una temática distinta año a año.

“En esta ocasión es equidad de género e igualdad en derechos y pensamos que era una maravillosa ocasión poder entregársela a las jugadoras en persona, en la cabeza de dos magistrados y hablar con ellas sobre el tema de los derechos, la igualdad, la equidad, la importancia del Estado de derecho y nos recibieron con una gran calidez, una gran hospitalidad”, reseñó Sara Castillo.

Contó que en su caso se sentía muy emocionada por conocer en persona a las jugadoras, entregarles la agenda y que la impresionó ver como esas muchachas transmiten salud, fuerza, empoderamiento y claridad.

“Definitivamente para nosotros en el Poder Judicial ellas son un referente de la juventud, del futuro, pero también del rol de la mujer en materia social y de justicia. Yo les decía que ellas son un ejemplo no solo para los liguistas, son un ejemplo para todos. De verdad que son una joya, estas chicas son un tesoro la verdad”.

A Castillo le llamó la atención ver la actitud de las futbolistas durante el convivio, porque no solo estaban sorprendidas, sino que también les expresaron una y otra vez su agradecimiento por tomarlas en cuenta para un homenaje así.

“Ojalá que esto tan bonito que vivimos les ayude a seguir creciendo. Son Costa Rica femenina y yo les decía que cuando yo era niña no había mujeres jugadoras y no porque no quisiéramos, es que ahora es algo de la actualidad y hay que seguir trabajando porque no están en igualdad de derechos. A pesar de que han hecho tanto, todavía falta mucho”, apuntó.

Wílmer López resaltó la importancia del reconocimiento que le hicieron a sus pupilas por la brillante temporada que tuvieron. (Conamaj)

El magistrado Luis Porfirio Sánchez también detalló que en vista de que la agenda anual de la Conamaj promueve la equidad de género, pensaron en visualizar la labor que ha hecho Liga Deportiva Alajuelense en el fútbol femenino.

“Parte de la equidad de género es luchar para que ellas tengan las mismas consideraciones que tienen los jugadores de Primera, eso implica patrocinios, reconocimientos salariales, que se les dé el mismo trato que se les da a los jugadores y por eso hemos venido a darles ese reconocimiento, por parte del Poder Judicial”, expresó Luis Porfirio Sánchez.

Y agregó: “En la Corte Suprema hay algunos magistrados que son liguistas, otros son saprissistas, otros son porteños... Pero los liguistas fuimos los que vinimos. Más allá del amor al equipo, de que se lleva a la Liga en el corazón, lo más importante es el reconocimiento a las mujeres en los logros que han hecho durante estos dos años”.

El magistrado dijo que las futbolistas se vieron muy emocionadas y que ahí mismo manifestaron que gestos de ese tipo son poco frecuentes.

“Wílmer López que es el técnico de ellas se refirió a ese aspecto, sobre el reconocimiento que les hacíamos por su condición de campeonas y señalaba que se da poco reconocimiento a sus triunfos y esto para ellas es muy importante en su actividad como líderes en materia de fútbol nacional”.

Sánchez señaló que el fútbol femenino se ha convertido en un verdadero fenómeno, pues despiertó un gran interés en todas las personas a quienes les gusta el fútbol.

“Estamos al tanto de quiénes son las jugadoras, qué partidos hay y hace cinco años quizás no se les daba ese abordaje. Hoy en día uno ve que la Liga Deportiva Alajuelense les ha dado una importancia y falta más, sin duda falta más”.

Además, subrayó: “Lo fundamental es que se inicie con esa visualización de un fenómeno donde la mujer no ha tenido las mismas consideraciones que el hombre y lo importante es que se ve, se visualiza y se comienza a fortalecer esa equidad para evitar la discriminación en perjuicio de las mujeres”.

Las jugadoras de Alajuelense pusieron mucha atención a las palabras del exdirectivo rojinegro José Cabezas (de amarillo) y también al mensaje del magistrado Luis Porfirio Sánchez. (Conamaj)

Igual que ha ocurrido desde hace unos 20 años, José Cabezas ha sido el coordinador de estos enlaces entre el Poder Judicial y Liga Deportiva Alajuelense.

En ocasiones anteriores, la Liga le ha dedicado partidos al presidente de la Corte, o representantes de Alajuelense han hecho visitas, incluso al Salón de Expresidentes del Poder Judicial, donde los atienden los magistrados.

Pero esta vez fue distinto, lo que pasó en el CAR se convirtió en un honor para las leonas y una experiencia inolvidable para esa comitiva de funcionarios liguistas del Poder Judicial.

