“Estoy muy agradecido con la institución de que tome esto en cuenta porque por la pandemia no es que se hizo de moda, pero mucha gente buscó alternativas para ejercitarse, como utilizar una bicicleta, de ruta o montaña. Es un deporte muy chiva y uno es un apasionado del ciclismo. Yo me imagino que algún aficionado que venga al país y que esté en Francia o Italia, que puedan identificarse con esta indumentaria allá. No hay nada más bonito que salir a cletear identificado con los colores rojinegros”, destacó.