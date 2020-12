En Liga Deportiva Alajuelense extrañan sentir cerca a su afición, a esos liguistas que el 18 de junio de 2019 se tiraron a las calles festejando los 100 años de club, que siempre han estado ahí, no solo en las buenas, y posiblemente habrían llenado el Morera en más de un partido si no estuviéramos en pandemia ¿Cuál liguista no quiere ir a ver a Bryan Ruiz en vivo y a todo color?