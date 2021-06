“Empecé a subirlos a Youtube. También me encanta la fotografía y me encanta la Liga, entonces empecé a llevar la cámara y camuflado me metía con la cámara, desde la gradería. Así empecé poco a poco a tomar fotos de la Liga. Y nació Goles Manudos. Ya me dieron chance de acreditarme en el equipo”, relató.