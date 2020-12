“Vivo a 2 kilómetros del CAR y toda mi vida he sido liguista. Fue muy bonito ver cómo se despedía al equipo. Después, don Daniel Sanabria me invitó a ir de nuevo porque me tenían un regalito y fue donde me dieron la camisa y el tapabocas. Yo los conocía por tele, pero ahí los vi en persona y me trataron muy bien. Agustín Lleida me dijo que yo era famosa; pero lo mejor es que Bryan Ruiz me ayudó a ponerme la camisa de la Liga, qué más le puedo pedir a la vida”, contó doña Nidia.