6. Víctor Bulgarelli: “De mi equipo espero la mejor versión para este miércoles. Tenemos los jugadores para remontar la desventaja y más, así como un cuerpo técnico con muy buen criterio. Sin embargo, no deja de preocuparme el tema arbitral; ya que en estos momentos estamos perdiendo la serie por un claro ‘error’ arbitral (aparte de dos evidentes penales a Jurguens Montenegro y José Miguel Cubero que no nos pitaron a favor). Y podríamos volver a tener más de lo mismo este miércoles (ojalá que no). Somos optimistas y apoyaremos hasta el final, desde la casa”.