Doña Julieta piensa unos segundos y responde: “Para mí muy bonito (ríe…)… A mí me encantaba ir, cuando iba a pasar vacaciones ahí no me lo perdía, todos los días iba al estadio y ya después una prima mía tenía un novio jugador. Entonces, con mucha más razón me decía que fuéramos para que la dejaran ir a ella y para que me dejaran ir a mí, para que no fuera sola, así que es toda la vida he seguido a la Liga”.