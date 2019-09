Claramente, el manejo del cuerpo técnico ha sido bueno, no excelente. Se ha explotado las virtudes de diferentes figuras, Adonis, Lassiter, Moya, los López, el mismo Junior Díaz, y me parece que una figura de un perfil bajo que ha cumplido ha sido Kenner Gutierrez, tanto de central como de lateral y de capitán, me parece que puntualmente son las figuras que han aprovechado su espacio en el campo.