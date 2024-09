Saprissa endeble en defensa

Saprissa no aprovechó los despistes de los demás al inicio de la jornada nueve y sigue fuera de la zona de clasificación. He leído comentarios de algunos ‘calenturas’ que siguen con la misma cantaleta: “fuera Vladimir, que se vaya Vladimir”. No entiendo qué es lo que tienen en contra del entrenador de Saprissa.

