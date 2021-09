Ariana no ha sido la primera cantante en protagonizar un desacuerdo de estas características con la organización de los Grammy. El año pasado, Lorde optó por no actuar tras enterarse de que había sido la única de los cinco nominados a Álbum del Año a la que no se le había reservado un lugar en la gala para cantar en solitario, y en su lugar se le había ofrecido formar parte del tributo a Tom Petty.