En una época en la que los candidatos políticos se anuncian como comida rápida, lo cierto es que la elección del combo equivocado puede dejarnos con una diarrea galopante que se extienda por cuatro años, con daños a largo plazo.La preeminencia de la imagen política sobre las ideas es patente en las campañas para la primera magistratura, y la televisión se ha vuelto el monolito angular para fabricar caretas electorales.¿ El resultado? Pues que nosotros, el electorado, vivimos en una democracia con idearios políticos de treinta segundos. Cualquier idea política que no se pueda decir en medio de la pausa comercial de Pasión de gavilanes, sencillamente no sirve.Empero, además de la falta de carne de los mensajes proselitistas, estos segundos valen mucho, muchísimo dinero. El mensaje que no se pueda pagar, no existirá en la opinión pública y, por oposición, los que se pagan muy bien tienen un sitial de honor en el banquete de febrero. La plata construye imagen, la imagen gana elecciones; ergo, la plata gana elecciones.Ante esto, es necesario que los medios informativos abran espacios de discusión entre las opciones de gobernantes, más allá de la corteza crujiente de la demagogia publicitaria. Debemos fumigar a la política de los maniqueísmos del mercadeo.Por otro lado, como electorado, debemos ser más acuciosos y estar más abiertos a los programas de discusión que se pauten en las televisoras. Sin duda yo, en lo personal, prefiero gozar un rato con Los Simpson que ver una colección de tipos almidonados prometiendo la leche del desarrollo y la miel de la prosperidad.Sin embargo, es un mal trago que hay que pasar. Somos ciudadanos antes que consumidores.