"Todo esto me ha pasado viajando. Mirando a través de los autos cuando iba en los autos. No hablando, porque yo no sé hablar una palabra que no sea en castellano. Pero viendo los ojos... son muy importantes", dice. De su peregrinar por el mundo, llevando ese mensaje de paz, respeto y tolerancia del que habla, aprendió a no ser turista, sino a ser una viajera atenta y sensible. "Yo no viajo como una valija. Yo viajo, miro y observo. Observo."