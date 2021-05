Entonces huyó para siempre de Estados Unidos y se exilió en Europa. El punto es que, a raíz del pleito con Vanity Fair, Samantha salió del anonimato, ya casada y con hijos, para arremeter contra Polanski: "Es un viejo asqueroso y arrogante, me convocó a una sesión de fotos, me embriagó y me violó. Yo era una niña y él nunca pagó por eso", dijo la mujer al Daily Mirror.