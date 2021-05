Es cierto que Alfaro no es un especialista y que asistió al Teatro Nacional atraído por la inversión de ¢16 millones que sustentó al espectáculo. Sin embargo, Jaime Hernández, director de la Compañía Nacional de Teatro, coincidió con la opinión de ese joven. "Del texto no entendí nada, pero a Ana Istarú y a Gerardo Arce me encanta verlos. Claro, que me gustarían aunque me hablaran en libanés. Lo que está mejor logrado es la coreografía, las luces, la música y el público que, aunque aplaudió poco, vino a ver el espectáculo".