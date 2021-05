Se trata de álbumes que no se habían vuelto a editar. Se incluye a los siguientes artistas y canciones: Raphael (Yo soy aquel; Cuando tú no estás; Mi gran noche; En carne viva); Mari Trini (Un hombre marchó; Yo no soy esa; Cuando me acaricias); Dyango (Si yo fuera él; Me gusta; Corazón mágico; Si la viera con mis ojos); Karina (Romeo y Julieta; El baúl de los recuerdos); Jeanette (Soy rebelde; Estoy triste; ¿Por qué te vas?); Alberto Cortez (Mi árbol y yo; El abuelo; En un rincón del alma) y Los Mitos (Es muy fácil; Luces).