Otros militares -como el ex presidente de facto Jorge Videla, el oficial Jorge "el Tigre" Acosta, el ex jefe de Marina Emilio Massera y el general Carlos Suárez Mason- ya estaban detenidos por un delito no incluido en las leyes de perdón dictadas en la década de los 80: el robo de los bebés de los desaparecidos durante la dictadura.