-Ya he dicho que lo mío es el cine. Yo no quería hacer telenovelas toda mi vida, y además aún no me sentía una verdadera actriz. Por eso dejé la televisión y participé en una obra de teatro con muchos personajes. Lo malo es que la gente iba a verla con pancartas que ponían "Teresa". Me aplaudían en cuanto salía y todo eso... Sentí que debía librarme de ello y me fui a Los Ángeles, para estudiar en la escuela de Stella Adler. En dos años no hice nada, para concentrarme en las clases de interpretación. En México dijeron de todo: que me había tenido que ir por ser la amante del presidente Salinas de Gortari, que me había vuelto loca...