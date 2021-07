Trastornos por traslado de aduana

¿Ustedes son de la prensa? ¿Me pueden ayudar? Fueron las primeras preguntas que lanzó desesperado Alberto Córdoba cuando, el miércoles pasado, divisó a un equipo de La Nación que visitó la Aduana Santamaría.

Córdoba envió su equipaje de Washington el sábado 6 de julio, y el miércoles siguiente aún se encontraba haciendo gestiones en la aduana para retirarlo. En la misma situación estaban unas 30 personas --la mayoría procedentes de México--, quienes portaban las facturas en sus manos y aseguraban haber ingresado al país menos de los $500 en mercadería exenta de impuestos que cada viajero puede traer consigo, de acuerdo con la nueva Ley General de Aduanas, vigente desde el pasado 1 de julio.

Según el viceministro de Ingresos, Marvin Taylor, lo anterior no debería pasar, aunque reconoce que el traslado de la Aduana Multimodal (ubicada antes en Cenada en Barreal de Heredia) a la Aduana Santamaría, situada en el aeropuerto internacional Juan Santamaría --con el fin de ofrecer un servicio integral a los usuarios--, ha resultado dificil.

Ya los empleados de la Aduana Multimodal habían manifestado su disgusto por el traslado. Alegan que en el Santamaría no hay espacio suficiente, y, como protesta, algunos de ellos se incapacitaron durante la semana pasada. En su lugar, hubo que rotar en su cargos a los restantes funcionarios, lo cual complicó la realización del trabajo, explicó la gerente de la Aduana Santamaría, Enilda Ramírez.

La idea de unir estas aduanas, según justificó Taylor, es ofrecer al usuario un servicio completo y evitarle los costos de trasladarse hasta Heredia para continuar con los trámites. Sin embargo, reconocen que las instalaciones físicas no son apropiadas, por lo que el plan de Hacienda es trasladarse en cuatro meses a la nueva terminal de carga.

Finalmente, Ramírez informó de que ampliaron el horario de despacho de mercancías de 8 a.m. a 9 p.m. y la recepción de mercancías funciona las 24 horas. También permanecen abiertas 11 ventanillas únicas para trámites de importación (las llamadas "vudes"), y pocas veces hay filas largas en esta sección.

¡Me quitaron la valija!

A continuación algunos casos que se presentaron el pasado miércoles en la Aduana Santamaría:

Alberto Cordoba

"Nuestra carga llegó el sábado de Washington y hasta ahora (el miércoles) no la hemos podido sacar".

Patricia Montero Sánchez

"Me quitaron una valija desde hace tres días, pese a que traía sólo $150 en mercadería, aquí tengo las facturas".

José Araya Ureña

"Traía menos de $500 y me quitaron la maleta. Vine ayer (el martes) de México y hasta el jueves o viernes podré retirarla".

Cristián Araya Flores

"Yo vine el domingo de México y no he podido retirar una maleta pequeña que me quitaron. Ni siquiera me dejaron tocar el semáforo."

Sonia Díaz Vargas

"Yo vine el domingo de México, hoy vengo por la valija pero van por el caso número 10 del lunes y yo tengo el número 48 del martes".