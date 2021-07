Tragedias sin sentido

Un joven de 23 años falleció de un balazo en la nuca, víctima de un incidente sin sentido y la mala combinación de un arma y un energúmeno dispuesto a usarla sin provocación alguna. El joven circulaba, con toda corrección, por la carretera frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El auto de su asesino salió intempestivamente de un estacionamiento y junto al frenazo se escuchó el pitazo de quien poco después sería la víctima.

El homicida bajó de su auto para reclamar el “insulto” y se acercó a la puerta del vehículo de su futura víctima. Cuando intentó abrirla, el muchacho aceleró para alejarse y evitar la confrontación. El asesino sacó el arma, hizo varios disparos y con uno de ellos terminó la existencia de un estudiante cuya única culpa fue pitarle a un conductor imprudente.

Establecer la calidad moral del homicida no exige esfuerzo alguno. ¿Cómo calificar a quien se ofende por el pitazo con que se le reclamó su imprudencia y exige sangre para lavar la “afrenta”? ¿Cómo calificar a quien busca el conflicto sabiéndose con la ventaja de estar armado? El homicida, todavía no identificado por la Policía, no ha tenido siquiera la bonhomía de mostrar arrepentimiento y entregarse. Tampoco se ha sabido de la mujer que lo acompañaba. Para ambos debe estar reservado el peso de la ley, que en estos casos se nos hace demasiado liviana.

El energúmeno, sin embargo, no habría podido cometer el asesinato sin la disponibilidad del arma, y este homicidio, como tantos otros, debe llamar la atención sobre la liberalidad de nuestra ley de tenencia y portación, así como la falta de control sobre las armas que existen al margen de la ley. La seguridad ciudadana es una preocupación de primer orden en Costa Rica, pero es, al mismo tiempo, uno de los temas más incomprendidos de la agenda nacional.

Por lo general, pensamos en el homicidio como obra de delincuentes más o menos habituales, dedicados a atacar al prójimo para obtener provecho. Esos hechos de sangre ocurren en calles oscuras o en el interior de viviendas violentadas por criminales desconocidos que, al verse descubiertos, disparan y huyen con el botín. Muchos homicidios ocurren de esa manera, pero están lejos de ser mayoría.

En la mayor parte de casos, el victimario y la víctima mantuvieron algún tipo de relación antes del hecho de sangre. Con frecuencia, la relación es familiar o de vecindario, y la muerte sucede al calor de un arranque de ira acompañado por la proximidad de un arma sin cuya presencia no habría víctima ni victimario. En muchas otras oportunidades, la muerte sobreviene sin sentido, producto de una discusión en sitios públicos. Casi siempre, los protagonistas habrían seguido destinos muy diferentes si el arma no hubiera estado disponible.

La cercanía del arma explica, también, gran cantidad de accidentes cuyas víctimas son, con demasiada frecuencia, menores de edad llevados por la curiosidad o el ánimo de jugar. El impulso suicida, el crimen pasional y los desenlaces fatales en situaciones de enojo o inestabilidad emocional encuentran el complemento necesario en las armas guardadas en casas, vehículos y sitios de trabajo.

Aun en los casos de la delincuencia común, los desenlaces fatales son más frecuentes cuando la víctima está armada y resiste el asalto. Por desgracia, el ejercicio del derecho a la legítima defensa a menudo culmina con el agredido –y no el delincuente– herido o muerto. El agresor siempre cuenta con la ventaja de la sorpresa, la falta de escrúpulos y la selección de las condiciones del ataque. Mucho se ha debatido el tema en nuestro país, y en el Congreso circulan, desde hace años, iniciativas dirigidas a poner orden, con mayor o menor severidad. Es hora de fijar la atención en el tema y dejarnos guiar, no por prejuicios e instintos, sino por la estadística, la ciencia y las experiencias comparadas.