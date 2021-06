Poco a poco recobramos la vista. Acostumbrada, la retina nos permite avanzar. Aún así, las diminutas linternas de luz roja que llevan Sebastian y su asistente, Jairo Montero, no son de mucha ayuda para librarnos del encuentro con los troncos y desniveles de la arena. Jairo da con un rastro. No me explico cómo lo hizo: es como distinguir una sombra en la oscuridad. Esperamos. Regresa. La tortuga está desovando, así que podemos acercarnos.