Ticos en acción

Esta fue la actividad de los atletas costarricenses ayer en Atlanta:

Juan José Madrigal (natación): Realizó dos entrenamientos, a las 7 a.m. y 5 p.m. en el Georgia Tech Aquatic Center. Dice que se encuentra en muy buenas condiciones.

Melissa Mata (natación): Al igual que Madrigal, hizo dos prácticas en el Aquatic Center, a horas similares. Se reporta bien.

Daphne Hernández (clavados): Realizó dos entrenamientos en la plataforma del Centro Acuático.

Henry Núñez (yudo): Efectuó su primera práctica en Atlanta a la 1 p.m. y volvió a entrenar a la 7 p.m. Ya fue notificado sobre su primer rival, el iraní Choumi Amir. "No lo conozco, pero me parece que me fue bien en el sorteo", dijo el costarricense, quien lo enfrentará el próximo 25.

Ronny Gómez (yudo): Cumplió el mismo rol que Núñez. Su rival en la primera fase será Knairdullo Nazriev, de Tayikistán, el próximo domingo.

Zoila Rosa Stewart (atletismo): Practicó al mediodía, bajo las órdenes de su entrenador, Wálter Salazar. El miércoles tenía planeado competir en Life College, pero el torneo preolímpico fue suspendido debido a una tormenta.

Róger Madrigal (kayak): Entrenó ayer durante una hora (de 11:30 a.m a 12:30 p.m) en el río Ocoee, en Cleveland, donde se desarrollarán las competencias de Kayak. Como cosa curiosa, Madrigal manifestó a La Nación: "Gracias a Dios llovió ya que la temperatura aquí estaba muy seca."

Hilda Montenegro (Kayak): Se entrenó ayer durante una hora (de 10 a 11:10 a.m) en el río Ocoee. Esta tarde, ella y su colega Róger Madrigal se desplazarán --vía terrestre-- al Estadio Olímpico de Atlanta (dos horas de recorrido) para desfilar con el resto de la delegación tica.