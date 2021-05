Cuando se instauró en Hungría la democracia popular, Dery se convirtió en uno de los escritores favoritos del nuevo régimen: mas, a pesar de la cómoda situación en que se desenvolvía, no se avino a los dictados del realismo socialista. Los dogmáticos le reprocharon que en su novela siguiente, La respuesta , los comunistas no fueran siempre buenos del todo, ni los burgueses malos en absoluto. El autor no quiso aceptar tales críticas y agravó el caso con nuevos libros, como Niki o la historia de un perro, en cuyos relatos describe aspectos fundamentales de la existencia cotidiana húngara bajo el régimen estalinista, y la "vida de perros" en la democracia popular. De ahí que, pese a su resuelta adhesión al comunismo, fue condenado por delito de opinión a nueve años de prisión y encarcelado en 1957.