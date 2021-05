A Isaías le encanta narrar historias, incluidas las travesuras que hacía cuando era niño y trataba de hacer volar los pollos de su mamá, o curioseaba las sacas. "Una vez me tomé un poco de guaro sin saber y me puse como loco. La gente me preguntaba qué me pasaba y yo no hallaba qué decir", confiesa de forma jocosa.