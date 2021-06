Encuentro padres disgustados con la escuela de sus hijos, quienes dicen que no quieren saber nada de la escuela, ni siquiera hablar con las maestras, y terminan haciendo comentarios negativos cuando sus hijos escuchan. No es que los padres no tengan derecho a disgustarse, pero la escuela posiblemente tiene establecidos los canales de comunicación por el que deben hacerse esos comentarios.