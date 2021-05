Los departamentos, gerencias y divisiones de tecnología, se convirtieron en grandes proveedores de servicios. Los usuarios, en su gran mayoría, internos a la organización, siguen siendo clientes cautivos de dichos servicios. La calidad del servicio no siempre ha sido proporcional al costo del mismo, ya que los usuarios no suelen tener alternativas y no siempre se establecen acuerdos de niveles de servicio. Con frecuencia ni siquiera existen encuestas de satisfacción del usuario.