_ Me di cuenta de todas las carencias que tengo como actor, ¡fue como un rayo que me sacudió y me trajo recuerdos del pasado¡ Me dijo "vea que horrendo lo que usted ha hecho como actor". Entonces, eso me enriqueció. El próximo personaje que voy a hacer con la Compañía Nacional de Teatro --que será el de Ricardo III-- va estar creado con más entrega, mejor.