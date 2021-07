Sonámbulo instalado y a la espera de su debut en el Austin City Limits

Los miembros de Sonámbulo dieron una entrevista esta mañana a un equipo de la Grammy Foundtation, como parte de su participación en el ACL. | VÍCTOR FERNÁNDEZ G. LN.

Austin, Texas. Con bastantes horas de antelación, parte ansiedad, parte previsión, la banda costarricense Sonámbulo Psicotropical ya circula por los pastos del Zilker Park, a la espera de que le toque el turno de tomar el escenario en el festival Austin City Limits.

Los ticos tiene previsto empezar lo suyo a las 2:30 p. m. (1:30 p. m., hora de Costa Rica) y contarán con poco más de una hora para armar su baile en el escenario Zilker, el único en todo el festival con amplia área techada para la audiencia. Precisamente, el contar con techo puede funcionar a favor de los intérpretes de Chusma Funk, dado que la lluvia amenaza con hacerse presente pronto, lo que apurará a muchos a buscar música sin mojarse.

Los músicos dicen ya estar listos. Atrás quedaron problemas menores, como la reparación del teclado de Manuel Dávila, que resultó dañado en la travesía aérea hasta Texas. Afortunadamente, si algo sobra en Austin son las tiendas de instrumentos musicales.

Para la jornada sabatina, además de los ticos, también están previstas las actuaciones de The Roots, Band of Skulls, Antibalas, Gotye, The Shins y de los dos actos principales: Jack White en el escenario AMD y prácticamente a la misma hora, Neil Young & Crazy Horse en el escenario Bud Light. Escoger entre semejantes opciones tiene a más de uno en un dilema de difícil solución.