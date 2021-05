­No me gustan los adjetivos. No somos famosos ni polémicos. La realidad es bastante más polémica y escandalizante que nosotros; nosotros sólo fotografiamos esa realidad. Cualquier adjetivo siempre estrecha la posibilidad de que la gente pueda hablar. No me considero una persona adjetivable, me considero un ser humano muy apasionado que está haciendo algo increíble: poder realizar sus sueños musicales y literarios a través de discos y recitales.