Al preguntársele sobre el conflicto en Iraq, dijo que está en contra de todas las guerras. "La guerra no es buena para nadie, pero no hay que olvidar que hay otra guerra a apenas 90 millas del territorio estadounidense donde se encarcela a la gente por pensar diferente", dijo Sanz, quien parecía no querer dejar el tema de Cuba nada menos que en Miami, la capital del exilio cubano.