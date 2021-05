La multa por conducir un vehículo con una licencia inapropiada es de ¢20.000. A esa suma, se le agrega un 30 por ciento -¢6.000- que se destina para el Patronato Nacional de la Infancial (PANI), lo cual da un monto total de ¢26.000. Si la multa no se cancela en los 8 días hábiles después de la sanción, se le agrega un 3 por ciento. Monge recalcó: "Los conductores también deben de estar conscientes de que el INS no paga daños si el conductor, en el momento del accidente, no portaba el tipo de licencia adecuado."