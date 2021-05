María Isabel dice que vive como niña que es, pero algunas de sus canciones le apuntan al mundo adulto: yo te sigo calle abajo sin poderte alcanzar / tus movimientos son como mil olas de tormenta en el mar / ¡Ay! Por favor dime que sí / tu seducción me atrapa aquí / ya no te acerques tanto que casi me desarmo por ti ... Ese Escalofrío , que es esa canción, no es del puño y letra de la pequeña, sino de dos hombres hechos y derechos: William Luque y Kiko Velásquez. Gran industria respalda a la niña, pero ella tiene lo propio: el talento.