Por ejemplo, la que concierne al amor. Les dice: "Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor". En efecto, el Hijo experimenta tan vivamente el amor del Padre que no puede dejar de manifestarlo, y lo hace principalmente compartiendo ese mismo amor con los discípulos, a los que da seguridad, paz y gozo, y hasta su propia vida; e invita a que permanezcan en ese amor, es decir, en la firme convicción de que Jesús los ama y no con un amor cualquiera sino con el que el Padre lo ama a él.