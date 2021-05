En el camino de regreso a “Saudade” atrajo mi atención un enorme racimo de cocos colgado de una elevadísima palmera, y aquella visión me hizo interiorizar que en la ubérrima tierra de Cahuita sobran los cocoteros. Se me ocurrió entonces pensar que solo a alguien endiabladamente corrido del coco se le puede ocurrir importar leche de ídem desde los cafetales del valle central. Abrí entonces la “bolsa del mandado” (plástica por supuesto) y extraje una de las benditas latas para fijarme si había sido fabricada en las cercanías de Cahuita; ya sin asomo de sorpresa, leí en la etiqueta el letrero: “Produce of Indonesia”. Por un momento me sentí guerrillero y experimenté la tentación de utilizar aquellas latas como proyectiles para bajar algunos cocos, pero al instante pensé que con mi puntería peor que la del Rey de España -que, demasiado torpe para las codornices ibéricas, tuvo que viajar a Botsuana en busca de un elefante- podría meterme en problemas con la honorable fuerza pública local, de modo que me limité a hacerme una correcta composición de lugar.