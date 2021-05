Otras personas me llaman para decirme que los queques se les bajan al sacarlos del horno. En estos casos he recomendado usar un termómetro especial para medir el calor interno del horno ya que muchas veces la perilla marca una temperatura que no es la real, ya sea porque el termostato no está bien ajustado o por cualquier otra razón. La idea es que usted conozca su horno. Si yo le pido precalentar el horno en 350F, encienda su horno, póngalo en 350F y déjelo así por 10 minutos. Coloque el termómetro en el centro del horno y déjelo unos 3 minutos y revise a qué temperatura llegó, de esa manera usted misma puede ajustar su horno bajando o subiendo la perilla y así no volverá a tener problemas.