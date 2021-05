Me incluyo entre los que no estamos muy seguros de que debemos insistir en buscar ese encuentro. Está bien intercambiarnos “correos”. Pero un contacto físico significaría que poseen una vasta superioridad tecnológica sobre nosotros y, con razón, nos verían como seres inferiores. Podrían tratarnos como “conejillos de Indias” y torturarnos como objetos de experimentos científicos (Hitler lo hizo) o, simplemente, exterminarnos y no dejar ninguna traza de nuestra civilización.