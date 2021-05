Directores de prestigio, algún desconocido y dos famosos actores que debutan tras la cámara, competirán desde el 7 al 18 de mayo por la Palma de Oro. Están entre los 19 seleccionados los últimos trabajos de Wim Wenders (The end of violence), Zhang Yimou (Keep cool), Shohei Imamura (Unagi), Ang Lee (The ice storm), Atom Egoyan (The sweet hereafter), Marco Bellocchio (Il principe di Hamburg) y Francesco Rosi (La tregua), y las primeras cintas dirigidas por los actores Johnny Depp (The brave) y Gary Oldman (Nil by mouth).