Las estadísticas que recoge el Informe Mundial de la Infancia, que se divulga hoy, muestran que 640 millones de niños y niñas carecen de una vivienda adecuada; 500 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento; 400 millones no disponen de agua potable y 270 millones no pueden gozar de servicios de salud.