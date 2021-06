Manuel Obregón no está quieto nunca. Si no está haciendo experimentos locos con su piano, convierte obras compuestas para guitarra en melodías aptas para ser interpretadas en su instrumento favorito. Cuando no está preparando un disco, sorprende al tocar descalzo en pleno recital. Y, cuando eso no es suficiente, prepara una presentación muy íntima, donde recopila un poco de todo lo que ha logrado en su carrera artística&...; ¡y canta!