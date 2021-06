El joven Rabal ha aprovechado la ocasión y piensa conseguir el reconocimiento definitivo con Carne trémula, lo que no logró con la película Tranvía a Malvarrosa, su primer papel como protagonista. Insiste en que él quiere aprender y -por eso- no le tiene miedo a los papeles pequeños. Afirma que lo importante para él "no es hacer trabajos muy importantes, sino aquellos que me gusten, que me emocionen y que me permiten mostrar lo que llevo dentro".