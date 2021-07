Nueva torpeza

Juan Fernando Cordero

El hermano mayor acaba de hacer una nueva raya en la culata de su clásica torpeza en materia de política exterior, al revocar la visa de entrada a los Estados Unidos del presidente colombiano Ernesto Samper.

Justifica la medida en el hecho de contar con información abundante "para creer que el presidente Samper participó en actividades relacionadas con el narcotráfico al aceptar a sabiendas financiamiento de narcotraficantes para su campaña".

Este desacierto va en la línea de decisiones anteriores como la de la Suprema Corte norteamericana, en el sentido de que los Estados Unidos se reservan el derecho de sacar por la fuerza a cualquier persona de cualquier país, cuando así lo requieran, y la promulgación de la ley Helms-Burton, una normativa que autoriza las represalias contra las empresas que hagan negocios, directamente o a través de terceros, con Cuba.

El mandato de la Corte supongo que nadie se lo habrá tomado muy en serio, por absurdo e insolente. La legislación Helms-Burton, promulgada como refuerzo al embargo económico que mantiene Washington desde hace 35 años contra la isla, fue condenada recientemente por la asamblea general de la Organización de Estados Americanos y en estos momentos la Unión Europea se prepara a encararla formalmente.

En cuanto a la visa de Samper -un claro ejemplo de intervencionismo-, si son tan contundentes las evidencias que posee en su contra Estados Unidos, ¿por qué mejor no dejarlo llegar de paseo cuando abandone la presidencia y enfrentarlo a la justicia ahí, en vez de tener que ir a traerlo con los marines, como a Noriega?

Ciertamente algo huele a podrido en Colombia pero al igual que Fidel Castro no caerá con el embargo -una farsa cínica que lo único que ha hecho es perjudicar a 11 millones de personas, como lo describe The Economist-, el problema de la droga y sus ramificaciones no se resuelve con exabruptos así.

Tan grandecitos y no acaban de entenderlo.