-El problema que tengo con mi hijo de tercer grado es que no copia de la pizarra. Yo le hablo y me promete que va a copiar pero es como si nada. Estoy cansada de los recados de la maestra quejándose, pero no sé qué hacer. Cuando hablo con ella, me dice que a veces pareciera que estáen la luna, pero él tiene un tic y retuerce el brazo derecho, que es con el que escribe.