Nicoyano es primer piloto tico de un minisubmarino

Carlos Felipe Chacón Rodríguez cursaba la carrera de Administración de Empresas cuando se abrió un curso de guía de buceo que llamó su atención.

“Para entonces, ya venía sintiendo que quería hacer algo diferente, algo más de campo y menos de oficina”, contó Chacón.

Lo que quizá no sabía es que la vida lo empujaba a conocer las profundidades del mar.

Nacido en Nicoya, este joven de 23 años es el primer piloto tico de minisubmarino y su lugar de trabajo está a 300 metros de profundidad en la Isla del Coco.

Chacón es uno de los pilotos del Deep See, minisubmarino con esfera de acrílico del Underseahunter Group que se utiliza para turismo e investigación. Él y Eli Temime se turnan las inmersiones: mientras uno está abajo, el otro da apoyo desde la lancha.

¿Qué sintió la primera vez que viajó en el minisubmarino? “Bajé como pasajero y no me gustó”, dijo sonriente, y explicó: “Ya tenía más de 1.200 buceos y, acostumbrado a la acción, sentía que no estaba haciendo nada ahí sentado en el submarino”.

Sin embargo, bastó que tomara los controles para darse cuenta de que eso era lo suyo.

De las 35 inmersiones que tiene con el minisubmarino, ¿cuál ha sido el mejor? “Un día que vimos móbulas nadando alrededor, venían atraídas por el campo magnético del submarino”, relató Chacón. Las móbulas son una especie similar a las mantas.

Las metas que se propuso al cumplir 30 años están cumplidas. “Habrá que ver cuál será el siguiente salto”, dijo Chacón, con una sonrisa de expectativa.